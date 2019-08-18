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    Український футболіст приніс «Ференцварошу» Реброва перемогу після ганьби в Лізі чемпіонів (відео)

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    Гол Олександра Зубкова приніст клубу з Будапешта три очки - Український футболіст приніс «Ференцварошу» Реброва перемогу після ганьби в Лізі чемпіонів (відео)
    Гол Олександра Зубкова приніст клубу з Будапешта три очки
    Fradi.hu

    Олександр Зубков забив свій перший м’яч у чемпіонаті Угорщини

    У матчі сьомого туру чемпіонату Угорщини «Ференцварош» Сергія Реброва здолав 1:0 «Капошвар».

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    Єдиним голом у матчі відзначився український хавбек Олександр Зубков. На сьомій хвилині матчу він ефектним ударом під поперечину завершив контратаку своєї команди, попередньо обдуривши парочку суперників перед голом.

    Зубков відіграв на полі 63-й хвилини. Орендований у «Шахтаря» Данило Ігнатенко відіграв весь матч, а Ігор Харатін з'явився на полі на 74-й хвилині гри.

    Нагадаємо, що на тижні «Ференцварош» із тріском вилетів з Ліги чемпіонів, програвши в Будапешті у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду загребському «Динамо» 0:4.

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    Ліга чемпіонів Сергій Ребров ФК Ференцварош Ігор Харатін Олександр Зубков Данило Ігнатенко ФК «Капошвар»
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