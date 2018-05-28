ЗМІ: Фанати «Чорноморця» побили головного тренера команди через виліт з Прем’єр-ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Костянтин Фролов. Фото: ФК Чорноморець

Як наслідок, у тренера гематома навколо лівого ока

Ультрас одеського «Чорноморця» вчинили фізичну розправу над головним тренером Костянтином Фроловим.

Костянтин Фролов був побитий фанатами «Чорноморця» після матчу з «Полтавою» (0:3), повідомляє Odessa Online. Одеський клуб після цієї поразки опустився в Першу лігу.

Фролов підійшов до гостьової трибуни стадіону «Локомотив» у Полтаві, щоб подякувати вболівальникам за підтримку і, можливо, вибачитись за пониження в класі, проте ультрас не оцінили вчинку.

Як наслідок, у тренера гематома навколо лівого ока. Скоріше за все, саме через цей інцидент Фролов не дав прес-конференцію після матчу.

Нагадаємо, що визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні 2018/19.