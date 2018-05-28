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    ЗМІ: Фанати «Чорноморця» побили головного тренера команди через виліт з Прем’єр-ліги

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    Костянтин Фролов. Фото: ФК Чорноморець - ЗМІ: Фанати «Чорноморця» побили головного тренера команди через виліт з Прем’єр-ліги
    Костянтин Фролов. Фото: ФК Чорноморець

    Як наслідок, у тренера гематома навколо лівого ока

    Ультрас одеського «Чорноморця» вчинили фізичну розправу над головним тренером Костянтином Фроловим.

    Костянтин Фролов був побитий фанатами «Чорноморця» після матчу з «Полтавою» (0:3), повідомляє Odessa Online. Одеський клуб після цієї поразки опустився в Першу лігу.

    Фролов підійшов до гостьової трибуни стадіону «Локомотив» у Полтаві, щоб подякувати вболівальникам за підтримку і, можливо, вибачитись за пониження в класі, проте ультрас не оцінили вчинку.

    Як наслідок, у тренера гематома навколо лівого ока. Скоріше за все, саме через цей інцидент Фролов не дав прес-конференцію після матчу.

    Нагадаємо, що визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні 2018/19.

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