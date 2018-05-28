Визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні 2018/19
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Українська Прем'єр-ліга
Раніше напряму з Прем'єр-ліги вилетіла «Сталь»
За підсумками стикових матчів став відомий склад учасників української Прем'єр-ліги на сезон 2018-2019.
У перехідних поєдинках «Полтава» обіграла «Чорноморець» (0:1, 3:0), а «Десна» виграла боротьбу за право виступати в УПЛ у «Зірки» (1:1, 3:0).
Раніше напряму з Прем'єр-ліги вилетіла «Сталь», а поповнив склад учасників УПЛ київський «Арсенал», який виграв Першу лігу.
Таким чином, в наступному сезоні Прем'єр-ліги зіграють наступні команди: «Шахтар», «Динамо», «Ворскла», «Зоря», «Маріуполь», «Верес», «Олександрія», «Карпати», «Олімпік», «Арсенал», «Десна» і «Полтава».