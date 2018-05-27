«Полтава» здолала «Чорноморець» та вийшла в українську Прем'єр-лігу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Полтава» - «Чорноморець». Фото: Getty Images

«Полтава» стає другою командою з Першої ліги, яка здобула путівку в еліту

«Полтава» здобула путівку в українську Прем’єр-лігу, обігравши у стиковому матчі «Чорноморець» (3:0).

Після поразки в першому матчі 0:1 полтавчанам обов'язково потрібно було забивати, щоб розраховувати хоча б на овертайм.

Так і сталося. На 67-й хвилині «Полтава» відкрила рахунок, забив Максим Дегтярьов. У кінцівці тайму господарі подвоїли перевагу, але гол був не зарахований через офсайд.

У підсумку гра була переведена в додатковий час. У кінцівці першого екстра-тайму «Полтава» таки забила другий м'яч - все той-таки Дегтярьов оформив дубль. А на 110-й хвилині одесити залишилися в меншості, другу жовту картку перед собою побачив Романюк. Крапку поставив Насібуллін, який замкнув простріл з флангу.

Таким чином, «Полтава» стає другою командою з Першої ліги, яка здобула путівку в еліту. «Арсенал-Київ» заслужив право на участь в УПЛ завдяки перемозі в чемпіонаті.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

Другий матч вибування

«Полтава» - «Чорноморець» - 3:0

Голи: Дегтяров(67, 105, 113)

Перший матч - 0:1

Джерело: sportarena.com