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    «Полтава» здолала «Чорноморець» та вийшла в українську Прем'єр-лігу

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    &laquo;Полтава&raquo; - &laquo;Чорноморець&raquo;. Фото: Getty Images - «Полтава» здолала «Чорноморець» та вийшла в українську Прем'єр-лігу
    «Полтава» - «Чорноморець». Фото: Getty Images

    «Полтава» стає другою командою з Першої ліги, яка здобула путівку в еліту

    «Полтава» здобула путівку в українську Прем’єр-лігу, обігравши у стиковому матчі «Чорноморець» (3:0).

    Після поразки в першому матчі 0:1 полтавчанам обов'язково потрібно було забивати, щоб розраховувати хоча б на овертайм.

    Так і сталося. На 67-й хвилині «Полтава» відкрила рахунок, забив Максим Дегтярьов. У кінцівці тайму господарі подвоїли перевагу, але гол був не зарахований через офсайд.

    У підсумку гра була переведена в додатковий час. У кінцівці першого екстра-тайму «Полтава» таки забила другий м'яч - все той-таки Дегтярьов оформив дубль. А на 110-й хвилині одесити залишилися в меншості, другу жовту картку перед собою побачив Романюк. Крапку поставив Насібуллін, який замкнув простріл з флангу.

    Таким чином, «Полтава» стає другою командою з Першої ліги, яка здобула путівку в еліту. «Арсенал-Київ» заслужив право на участь в УПЛ завдяки перемозі в чемпіонаті.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    Другий матч вибування

    «Полтава» - «Чорноморець» - 3:0

    Голи: Дегтяров(67, 105, 113)

    Перший матч - 0:1

    Джерело: sportarena.com

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