ЗМІ: У Києві були побиті двоє працівників клубного ТБ «Партизана»

Також були напади на членів делегації сербського клубу

Сербські медіа повідомляють про побиття у Києві двох співробітників клубного телебачення «Партизана» за кілька годин до початку матчу з «Динамо». За інформацією сербського державного інформаційного агентства Танюг (Tanjug), оператор та монтажер клубного ТБ «Партизана» були побиті хуліганами перед готелем, де



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Також були напади на членів делегації сербського клубу

Сербські медіа повідомляють про побиття у Києві двох співробітників клубного телебачення «Партизана» за кілька годин до початку матчу з «Динамо».

За інформацією сербського державного інформаційного агентства Танюг (Tanjug), оператор та монтажер клубного ТБ «Партизана» були побиті хуліганами перед готелем, де вони мешкали.

Причому ЗМІ вказує, що вони не мали на собі ніяких клубних відзнак.

Сайт sportske.net у свою чергу стверджує про два випадки нападів з боку осіб, яких вони називають «хуліганами київського Динамо», що мали місце у ніч з середи на четвер.

Крім вище згаданого, за інформацією цього веб-ресурсу, вночі близько дюжини хуліганів напали на чотирьох членів делегації «Партизана», ніхто не постраждав.

Джерело: Футбол 24