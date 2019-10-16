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    ЗМІ, яке 20 років тому писало «Бей хохлов…», шокувало обкладинкою після перемоги України над Португалією

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    Починалося все з перемоги збірної України над чинними чемпіонами Європи - ЗМІ, яке 20 років тому писало «Бей хохлов…», шокувало обкладинкою після перемоги України над Португалією
    Починалося все з перемоги збірної України над чинними чемпіонами Європи
    Петро Двері

    Прочитати в «Совєтском спортє» «Україна – це Європа» безцінно

    Відоме ще з незапам’ятних часів існування в єдиній імперії російське видання «Совєтскій спорт» шокувало обкладинкою після матчу відбору до чемпіонату Європи-2020 між збірними України  і Португалії. Українці перемогли 2:1 і вийшли в фінальну частину континентальної першості достроково.

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    1999_rus-ukr0
    Вони ж, тільки у 1999-му

    ss
    Сучасний реверанс

    «Україна – це Європа», - солов’їною написали росіяни. То той самий «Совєтскій спорт», який 20 років тому напередодні матчу відбору Євро-2000 дав іншу шапку – «Бей, Хохлов, спасай Россию». Де прізвище футболіста Дмітрія Хохлова слугувало лише вуаллю для провокативного гасла.

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