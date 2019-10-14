Відбір Євро-2020. Ярмоленко забив Португалії другий гол. Україна веде 2:0 (відео)



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Андрій Ярмоленко шокував чинних чемпіонів Європи Динамо від Шурика

Наша команда близька до виходу на Євро з першого місця в групі

У ці хвилини в Києві відбувається матч восьмого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 між збірними України і Португалії.

Після першого тайму українці ведуть 2:0. Відкрив рахунок Роман Яремчук. Другий гол на 27-й хвилині після передачі Віталія Миколенка зліва забив Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, що навіть нічия в цьому матчі гарантує українцям вихід у фінальну частину Євро-2020. Перемога ґарантує перше місце у групі.