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    Відбір Євро-2020. Ярмоленко забив Португалії другий гол. Україна веде 2:0 (відео)

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    Андрій Ярмоленко шокував чинних чемпіонів Європи - Відбір Євро-2020. Ярмоленко забив Португалії другий гол. Україна веде 2:0 (відео)
    Андрій Ярмоленко шокував чинних чемпіонів Європи
    Динамо від Шурика

    Наша команда близька до виходу на Євро з першого місця в групі

    У ці хвилини в Києві відбувається матч восьмого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 між збірними України і Португалії.

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    Після першого тайму українці ведуть 2:0. Відкрив рахунок Роман Яремчук. Другий гол на 27-й хвилині після передачі Віталія Миколенка зліва забив Андрій Ярмоленко.

    Нагадаємо, що навіть нічия в цьому матчі гарантує українцям вихід у фінальну частину Євро-2020. Перемога ґарантує перше місце у групі.

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