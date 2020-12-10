Зміщений на 2021 рік чемпіонат світу з легкої атлетики знову перенесли

Спортивний парк у Нанкіні залишається незадіяним вже майже рік

В наступному році змагання теж не відбудуться

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, який 19-21 березня 2021 року мав приймати Нанкін (Китай), перенесено на 2023 рік. Про це повідомляється на офіційному сайті Всесвітньої легкої атлетики.

Причиною перенесення став масовий переляк, пов’язаний з пандемією Covid-19 і потенційні ризики, які ще можуть існувати на початку 2021 року.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні є глобальним форумом і на нього збирається велика кількість людей, тому Всесвітня легка атлетика має звести ці ризики до мінімуму і діяти у відповідності до політики попередження пандемії у країні, яка є організатором змагань.

Оскільки вікно для проведення легкоатлетичних змагань у приміщенні є досить невеликим і закривається наприкінці березня, перенести чемпіонат світу на пізнішу дату у 2021 році немає можливості.

Враховуючи те, скільки Нанкін зробив для підготовки цього чемпіонату, Всесвітня легка атлетика хотіла б, щоб змагання тут все ж відбулися, а тому була досягнута домовленість щодо того, що чемпіонат у Нанкіні відбудеться на наступний рік після чемпіонату світу-2022 у приміщенні (Белград, Сербія).

Попри це перенесення, у атлетів буде можливість змагатися на початку 2021 року на етапах World Indoor Tour. Серія стартує у січні і триватиме до кінця лютого 2021 року.

Джерело: Федерація легкої атлетики України