На сторожі гендеру. Міжнародний олімпійський комітет вніс революційні зміни в програму Ігор-2024

Свіжі рішення, на думку МОК, допоможуть зробити Олімпійські ігри-2024 придатними для світу після пандемії

Виконавчий комітет Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) затвердив програму заходів і квоти спортсменів для Олімпійських ігор-2024 в Парижі, в центрі уваги яких знаходяться питання гендерної рівності та залучення молоді.

Скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг і брейк-данс були підтверджені в якості додаткових видів спорту, запропонованих оргкомітетом паризької Олімпіади 2024 року. Це є частиною реформи олімпійського порядку денного 2020 року. Це рішення, на думку МОК, допоможе зробити Олімпійські ігри в Парижі 2024 року придатними для світу після пандемії.

Відповідно до рекомендацій Комісії з олімпійської програми, до основних особливостей олімпійської програми Парижа-2024 належать:

– рівно 50 відсотків участі чоловіків і жінок, що є наслідком гендерної рівності, вже досягнутої в Токіо-2020, де частка жінок складе 48,8 відсотка;

– зростання числа заходів змішаного характеру за участю чоловіків і жінок з 18 до 22 в порівнянні з Токіо-2020;

– скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг і брейк-данс були підтверджені в статусі додаткових видів спорту на основі пропозиції, висунутої Парижем-2024; брейк-данс дебютує на Олімпійських іграх;

– скорочення загальної квоти спортсменів (включаючи всі нові види спорту) рівно до 10 500;

– скорочення загального числа заходів з остаточною програмою з 329 заходів.

«За допомогою цієї програми ми робимо Олімпійські ігри в Парижі 2024 року придатними для посткоронавірусного світу. Ми ще більше знижуємо вартість і складність проведення Ігор. Хоча ми досягнемо гендерної рівності вже на майбутніх Олімпійських іграх у Токіо-2020, ми вперше в історії Олімпійських ігор побачимо, що в них візьме участь така ж кількість спортсменів-жінок, як і спортсменів-чоловіків. Велика увага приділяється і молоді», – заявив президент МОК Томас Бах.

Гендерна рівність

Олімпійські ігри-2020, які відбудуться в наступному році, стануть першими Іграми з дотриманням гендерної рівності. В них візьмуть участь загалом 48,8 відсотка жінок. Цей показник буде ще збільшений у Парижі в 2024 році – буде досягнуто рівної кількості спортсменів-чоловіків і спортсменок-жінок вперше в історії Олімпіади.

У легкій атлетиці, боксі і велоспорті в рамках Ігор у Парижі-2024 вперше в історії буде досягнуто повної гендерної рівності. Це означає, що 28 з 32 видів спорту, включених до програми Парижу-2024, будуть повністю збалансовані між чоловіками і жінками.

У програмі Ігор-2024 також відзначене зростання числа змішаних заходів з 18 до 22-х у порівнянні з Токіо-2020.

Квоти атлетів

Встановлена на Ігри-2024 в Парижі квота на 10 500 спортсменів, включаючи нові види спорту, призведе до загального скорочення числа спортсменів – на 592 особи менше в порівнянні з Токіо-2020 (11 092 людини). Це також призведе до скорочення числа офіційних осіб і, отже до скорочення загальних масштабів і складності Ігор.

Скорочення у всіх 28-ми видах спорту було пропорційним і було зосереджене на тих видах спорту, які можуть найкращим чином абсорбувати це скорочення, зберігаючи при цьому універсальний характер Ігор.

Важка атлетика

Найбільше скорочення квот відбулося у важкій атлетиці, з програми якої також були виключені чотири змагання. Наразі в цьому виді спорту проводиться п'ять змагань за статевою ознакою, при цьому квота становить 120 спортсменів в порівнянні зі 196-ти спортсменами в Токіо (а до цього – 260 спортсменів у Ріо в 2016 році). У четвертому кварталі 2021 року IWF завершить роботу над конкретними ваговими категоріями.

Ухвалюючи свої рішення по важкій атлетиці, Виконком МОК враховував свою серйозну стурбованість щодо управління Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF) і антидопінгової історії цього виду спорту. Він також підтвердив, що місце важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор в Парижі-2024, як і раніше, підлягатиме постійному перегляду з боку МОК.

Бокс

Друге за величиною скорочення відбуватиметься в боксі. У той же час у цьому виді спорту вперше в Парижі-2024 буде досягнуто повної гендерної рівності за участю спортсменів, що сприятиме здійсненню збалансованої в гендерному розумінні програми, що включає сім заходів для чоловіків і шість заходів для жінок. У четвертому кварталі 2021 року Виконком МОК завершить роботу над узгодженням вагових категорій.

При узгодженні рішення в боксі Виконком МОК враховував поточну стурбованість щодо діяльності Міжнародної асоціації боксу (AIBA). Визнання цієї федерації було призупинено МОК. У той же час МОК засвідчує свою прихильність справі захисту спортсменів боксерської спільноти.

Заходи і молодіжний підхід

У світі після Covid-19 обмеження загальної кількості змагань є ключовим елементом стримування зростання олімпійської програми, а також додаткових витрат. Незважаючи на те, що міжнародні спортивні федерації запросили 41 додатковий захід, виконком МОК вирішив не збільшувати кількість заходів у будь-якому з 28-ми видів спорту в початковій програмі, забезпечуючи справедливий та об'єктивний підхід у застосуванні цього принципу до перегляду програми заходів.

Крім того, Виконком МОК прагнув забезпечити додаткові гарантії для спортсменів у цей важкий час, відповідно до принципу МОК і оргкомітету паризької Олімпіади-2024 – «Спортсмени – понад усе». Тому була збережена переважна більшість поточних подій, враховуючи короткий трирічний період між Олімпійськими іграми в Токіо та Парижем-2024.

В результаті цих міркувань загальне число заходів буде скорочено з 339 до 329 в порівнянні з Токіо-2020.

Були підтверджені чотири види спорту, запропоновані організаційним комітетом паризької Олімпіади-2024: скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг, а також брейк-данс, що дебютує на Олімпійських іграх, ґрунтуючись на успіху цього виду спорту на юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі в 2018 році.

Крім того, була розширена концепція міського спорту, в якому представлені заходи, орієнтовані на молодь, є інклюзивними, захоплюючими і можуть практикуватися за межами традиційних арен.

До програми включені наступні вісім заходів, які в кожному випадку замінюють існуючі заходи, щоб не допустити збільшення їхнього числа:

– 1 нове змагання змішаної статі в легкій атлетиці замість чоловічої ходьби на 50 км;

– 1 нова жіноча вагова категорія в боксі замість 1 чоловічої вагової категорії;

– 2 змагання з екстремального каное-слалому замість 2 змагань з каное-спринту;

– 3 нових змішаних змагання з вітрильного спорту (включаючи змішаний кайтбординг і змішаний «470» – на двомісному човні), замість 1 чоловічого і 1 жіночого «470» – на двомісному човні і чоловічого «Фінн» – на одномісному човні;

– 1 нову подію в стендовій стрільбі замість вправи «трап» у міксті.

Легка атлетика

Виконком МОК високо оцінив прихильність Всесвітньої легкої атлетики досягненню повної гендерної рівності як щодо спортивних квот, так і стосовно числа учасників змагань. Однак, щоб не збільшувати загальний масштаб Олімпійських ігор, Виконком вирішив зберегти ту ж кількість легкоатлетичних змагань в рамках Олімпійської програми Токіо-2020 (48), одночасно надавши можливість Всесвітній легкій атлетиці замінити змагання зі спортивної ходьби на 50 км серед чоловіків новим змаганням змішаної статі.

Цей захід може бути як змаганням зі спортивної ходьби, так і змаганням з легкої атлетики, за умови, що формат змагань відповідає існуючому місцю проведення заходу та напрямку.

Виконавчий комітет також визнав необхідність надання необхідного додаткового часу для того, щоб Всесвітня федерація легкої атлетики завершила розробку своєї пропозиції зі змагань змішаної статі, яка відповідала б вищезазначеним вимогам, і тому підтвердив вікно для підтвердження конкретної пропозиції зі змагань до 31 травня 2021 року.

Олімпійська програма розробляється в тісній взаємодії з Організаційним комітетом Ігор у Парижі-2024, міжнародними спортивними федераціями, національними олімпійськими комітетами (НОК) і спортсменами, а також допрацьовується Виконкомом МОК на основі рекомендацій Комісії з олімпійської програми.

Внаслідок виняткової ситуації, викликаної пандемією Covid-19, МОК і оргкомітет Ігор у Парижі-2024 взяли на себе зобов'язання скоротити витрати на проведення Олімпійських ігор і підвищити їхню складність.

Цей пріоритет відповідно до «Олімпійського порядку денного-2020» був доведений до відома міжнародних федерацій у червні 2020 року, коли виконком МОК підтвердив життєво важливе значення скорочення витрат і зниження складності проведення Олімпійських ігор.

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Джерело: Inside the Games