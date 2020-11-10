Дружина затриманого в Мінську призера Олімпіади: Силовики... Реально, дуже сильно їх ненавиджу

Андрій Кравченко очікує суду щодо міри запобіжного заходу

Срібна призерка чемпіонату Європи-2013 з легкоатлетичного п’ятиборства і юніорського чемпіонату світу-2008 з семиборства, білоруска Яна Максимова розповіла, в яких умовах перебуває у в’язниці її чоловік, призер Олімпійських ігор-2008 з десятиборства Андрій Кравченко. Спортсмена арештували в неділю, 8 листопада, за участь в антивладному мітингу. Зараз він очікує суду щодо міри запобіжного заходу.⠀

«Мені здається, що в епіцентрі вчора була якраз я, - сказала Яна в коментарі Tribuna.by. – У районі трьох годин дня, коли їхала на зустріч, змушена була залишити автівку в районі площі Перемоги, до цирку пішла пішки. Коли знаходилася недалеко від Вічного вогню, буквально переді мною на зупинці зупинилися автобуси з ОМОНом, звідти вискочили силовики і завантажили буквально всіх, хто стояв на цій самій зупинці. Я стояла, не знала, що робити. Чула, як люди почали кричати, просити відпустити всіх. А потім побачила, як на дорозі, яка веде до будівлі СТВ і ОНТ, теж почали затримувати всіх підряд. Я не витримала, підійшла до автобуса, звідки вискочив ОМОН, разом з усіма почала кричати на силовиків. Реально, дуже сильно їх ненавиджу.⠀

Ми маємо право висловити свою думку, свою громадянську позицію. Як це зробити по-іншому, крім як вийти в неділю в місто? А у нас заборонено це робити – висловлювати свою думку. Проте, впевнена, що всі білоруси повинні виходити в місто, гуляти, об'єднуватися, знайомитися, співати пісні у дворах, танцювати. Все це настільки прекрасно, так мені імпонує. Але у нас чомусь за це затримують і б'ють, пакують навіть тих, хто банально стоїть на зупинці і чекає автобуса.

Вечір і ніч провела з телефоном. Спілкувалася з величезною кількістю людей, читала слова в підтримку Андрія. До третьої години ночі сиділа в інтернеті, дивилася огидні відео затримання. Сподівалася, що хтось викладе в мережу момент затримання Андрія, тим більше повинні бути свідки. Практично всю ніч шукала, але не знайшла.

Андрій вчора був в найзручніших речах. Це раз. По-друге, Андрій дуже вразливий до застуд, до хвороб, так як він зробив багато операцій, через наркоз у нього знижений імунітет. Тому ми зараз будемо думати і вирішувати, як передати теплі речі, вітаміни, які він приймав для ноги, яку ще не відновив до кінця».

Зауважимо, що за підсумками недільних протестів у різних містах білорусі затримали понад тисячу осіб.