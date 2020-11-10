Іспанський психолог видав книгу з українською атлеткою на обкладинці (фото)

Аліна Шух познайомилася з письменником випадково

Чемпіонка світу-2017 серед юніорок з метання списа, чемпіонка Європи серед юнаків і юніорок у семиборстві, 21-річна українська легкоатлетка Аліна Шух несподівано для себе потрапила на обкладинку випущеної в Іспанії книги «Людина, котра стоїть за спортсменом» авторства іспанського психолога Карлоса Бернабі. Про це спортсменка розповіла в себе в Instagram.

«Півтора роки тому я їхала з містечка на півдні Іспанії в Мадрид для того, щоб проголосувати на виборах президента України. Для поїздки довелося скористатися сервісом BlaBlaCar. Мені дуже пощастило з водієм. З Карлосом за шість годин дороги ми встигли поговорити на найрізноманітніші теми, від потенціалу розвитку космосу до улюбленого для нас спорту (він працював психологом баскетбольної команди на той момент). Загалом, зав'язалася дружба, я навіть приїжджала в Мадрид, до нього в гості.

Після тієї першої зустрічі Карлос почав писати книгу, з багатообіцяючою назвою «Людина, котра стоїть за спортсменом». Я стежила за всім процесом написання і публікації книги. Але чого не знала, так це те, що він помістить моє фото на її обкладинку! Мені прямо дуже приємно, і я дуже рада за свого друга!

З публікацією першої книги, Карлосе! Вірю, що тебе чекає успіх!», - написала Аліна.

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Зауважимо, що цьогоріч Аліна Шух, яка тренується під керівництвом мами, Майї Шух, стала найсильнішою семиборкою України, перемігши в національному чемпіонаті чемпіонку світу-2013 Ганну Касьянову.

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