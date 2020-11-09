За українським сценарієм. Грецька атлетка обурена, що уряд відібрав частину преміальних

В Україні схожий скандал розгорівся цьогоріч узимку

Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 зі стрибків з жердиною, 30-річна грецька легкоатлетка Катеріна Стефаніді обурена рішенням грецького уряду, згідно з яким вона і її партнерка за командою Параскеві Папахрісту змушені протягом п’яти робочих днів повернути преміальні за бронзові медалі чемпіонату світу-2016 у приміщенні.

На такий крок грецькі урядовці пішли з метою економії коштів. При цьому міністерство спорту вирішило не платити преміальних призерам офіційних міжнародних змагань з легкої атлетики у приміщенні й у майбутньому. Таке рішення, на думку Стефаніді, вплине на розвиток виду спорту в країні.

«Моє головне занепокоєння полягає в тому, що вони намагаються знайти спосіб більше не виплачувати бонусів за виступи в приміщенні», - сказала Стефаніді в інтерв’ю Inside the Games, додавши, що вона хвилюється, що таке рішення матиме серйозний вплив на майбутнє цього виду спорту в країні, а також готовності спортсменів змагатися та заробляти медалі на майбутніх змаганнях у приміщенні.

«З 2016 року я єдина, хто має медаль на чемпіонаті світу на відкритому повітрі (золото Лондона-2017 і бронза Дохи-2019 – «Главком»), тоді як ще п'ять спортсменів вигравали у цей період медалі на чемпіонаті Європи в приміщенні і заслуговують отримати те, що згідно із законом, вони повинні отримати за свій успіх».

Зауважимо, що преміальні за спортивні досягнення в Греції в останні роки помітно зменшилися. Приміром, якщо олімпійське золото в 2004 році коштувало близько 200 000 євро (181 000 фунтів стерлінгів / 238 000 доларів США), тоді нині ця премія складає менше половини цієї суми. І нагороджуються лише медалісти, тоді як раніше преміювалися представники першої олімпійської вісімки.

Після недавніх реформ у Греції до закону було внесено зміни, після яких спортсмени, що заробили більше однієї медалі за певний рік, отримують лише повний бонус за свої найкращі досягнення відповідно до загальновизнаного порядку олімпійського, світового та європейського рівнів. Інші отримують 20 відсотків суми бонусу.

Між тим, в Україні схожий інцидент з преміальними за легкоатлетичні змагання в приміщенні виник не далі як цьогоріч у лютому. Тоді відкриту незгоду з неотриманням бонусів за бронзу з бігу на 800 м на Євро-2019 у приміщенні висловила Ольга Ляхова. Спортсменка змогла довести, що дистанція 800 м у залі нічим не відрізняється від дистанції 800 м на стадіоні, хоча в першому випадку коло складає 200, а в другому 400 метрів. Як наслідок, тодішній президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул пообіцяв клопотати перед Мінмолодьспортом про зміну нормативних актів і публічно вибачився перед спортсменкою «за відчуття несправедливості, яке було в неї весь цей час», пообіцявши, що «компроміси, які дозволять атлетці вдало підготуватися до Олімпійських ігор, будуть знайдені».

Чи були вони знайдені з огляду на те, що нещодавно пан Гоцул за підсумками звітно-виборної конференції ФЛАУ позбувся своєї посади, наразі невідомо. Разом із тим, додамо, міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт, коментуючи цю ситуацію «Главкому», говорив, що виплата преміальних за легкоатлетичні змагання в приміщенні породжує прецедент, який дозволить претендувати на бонуси в схожих ситуаціях представникам інших видів спорту. Іншими словами, міністр теж вважав, що легка атлетика в приміщенні чимось відрізняється від легкої атлетики на стадіоні.