Знаменитий легкоатлет зняв кандидатуру на користь кандидата від «Слуги народу»



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«Зе-лений» буковинець Іван Гешко «Фейсбук» Івана Гешка

Іван Гешко не хоче реваншу

Знаменитий український легкоатлет, 39-річний Іван Гешко більше не хоче потрапити у парламент по мажоритарному виборчому округу.

Іван Гешко був одним із найкращих атлетів світу в бігу на середні дистанції на початку 2000 років. Він вигравав бронзу чемпіонату світу-2003 і срібло чемпіонату Європи-2006. Встановлені Іваном національні рекорди в бігу на 1500 метрів і на милю утримуються понині.

«Прийняв важливе рішення і хотів би зараз пояснити його своїм друзям та прихильникам, - мотивував своє рішення у себе в «Фейсбуку» Іван Тарасович. - Особисто давно і послідовно виступаю за необхідність глибоких і кардинальних змін в Україні. Як і більшість з нас, усвідомлюю, що ми, як країна, заслуговуємо на розвиток та досягнення висот.

Особиста участь кожного українця дарує нам надію, що ці зміни є реальними. Як більшість громадян України, голосував за нового президента Володимира Зеленського та підтримую його програму. Приймаючи рішення балотуватися до Верховної ради України по 202 округу (Кіцманський, Сторожинецький, Вижницький і Путильский райони), розумів, що хоча б хтось має спробувати скласти конкуренцію старим політичним проектам та старим політикам.

Познайомившись з Максимом Заремським, кандидатом від політичної партії «Слуга народу» по 202 округу, переконався, що він буде гідним представником у парламенті, який має величезну підтримку команди політичної партії «Слуга народу». Ці аргументи і стали для мене ключовими, тому я прийняв рішення зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів, щоб не відбирати голосів та не дати можливості пройти старим політикам. Прошу підтримати мене всіх тих, хто поділяє мою думку.

Щиро дякую всім моїм землякам, які повірили в мене та долучилися до виборчої компанії, ціную кожного з вас і вдячний за довіру. Впевнений, ми з вами є мудрими і не допустимо після президентської перемоги реваншу «старих» сил на Буковині.

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