  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Європейські ігри-2019. День другий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

    • Розсилка
    Два золота у неділю Україні принесли естафетні легкоатлетичні команди - Європейські ігри-2019. День другий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Два золота у неділю Україні принесли естафетні легкоатлетичні команди
    НОК України

    У неділю українці здобули відразу 11 нагород!

    Два золота, чотири срібла і п’ять бронзових нагород – такий доробок української команди у другий змагальний день Європейських ігор-2019 у Мінську. І то за умови, що знову не змогла пробитися на п’єдестал одна із найтитулованіших наших спортсменок, пістолетниця Олена Костевич. На цей раз олімпійська чемпіонка Афін-2004 була п’ятою у своєму коронному виді – стрільбі з десятиметрової відстані.

    Читайте також

    З іншого боку, неймовірно великий комплект українці зібрали в легкій атлетиці – відразу п’ять медалей. При цьому бігун Олексій Поздняков причетний до перемог одразу двох естафетних команд. Також дві нагороди, але бронзового ґатунку, здобула 16-річна гімнастка Влада Нікольченко. Самбістки ж закінчили Європейські ігри шістьма медалями у дев’яти вагових категоріях. Вийшло, що дівчата компенсували невдачу хлопців, які повертаються додому з порожніми руками.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Тетяна Довженко, Валерія Южвяк, Діана Мижерицька вибороли срібну медаль в групових вправах з трьома обручами та чотирма булавами у художній гімнастиці
    Легкоатлети Данило Даниленко, Анна Рижикова, Тетяна Мельник і Олексій Поздняков здобули золото в естафеті 4х400 метрів
    Легкоатлети Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Олексій Поздняков і Яна Качур виграли комбіновану естафету, на якій учасники бігли різні дистанції – відповідно 800, 600, 400 і 200 метрів
    Самбістка Катерина Москальова - срібна призерка у ваговій категорії до 68 кг
    Легкоатлетка Марина Бех-Романчук - бронзова призерка у стрибках в довжину
    Легкоатлет Богдан Бондаренко - бронзовий призер в стрибках у висоту
    Художня гімнастка Влада Нікольченко - бронзова призерка у вправах з обручем і булавами
    Стрілець Олег Омельчук - срібний призер у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція - 10 м)
    Самбістка Галина Ковальська - бронзова призерка в категорії до 80 кг
    Легкоатлетка Анна Плотицина - срібна призерка в бігу на 100 м з бар'єрами
    НОК України

    Тож неділя, впродовж якої було розіграно рекордних 37 комплектів нагород, позаду. У медальному заліку збірна України перемістилася на третє місце. Всього ж нагороди здобуло вже 32 країни з 50-ти, які на змаганнях стартували.

    Медальний залік Європейських ігор-2019

    (станом на 23.06.2019)

     


    65143035_466045110827965_2801005347773349888_n_01

    Українці наразі перевершують очікування

    У понеділок, 24 червня, на Європейських іграх буде розіграно 14 комплектів нагород.

     Читайте також: Європейські ігри-2019. День перший. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Читайте також
    художня гімнастика Олег Омельчук Збірна України легка атлетика Олена Костевич Європейські ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ