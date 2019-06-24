Європейські ігри-2019. День другий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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Два золота у неділю Україні принесли естафетні легкоатлетичні команди НОК України

У неділю українці здобули відразу 11 нагород!

Два золота, чотири срібла і п’ять бронзових нагород – такий доробок української команди у другий змагальний день Європейських ігор-2019 у Мінську. І то за умови, що знову не змогла пробитися на п’єдестал одна із найтитулованіших наших спортсменок, пістолетниця Олена Костевич. На цей раз олімпійська чемпіонка Афін-2004 була п’ятою у своєму коронному виді – стрільбі з десятиметрової відстані.

З іншого боку, неймовірно великий комплект українці зібрали в легкій атлетиці – відразу п’ять медалей. При цьому бігун Олексій Поздняков причетний до перемог одразу двох естафетних команд. Також дві нагороди, але бронзового ґатунку, здобула 16-річна гімнастка Влада Нікольченко. Самбістки ж закінчили Європейські ігри шістьма медалями у дев’яти вагових категоріях. Вийшло, що дівчата компенсували невдачу хлопців, які повертаються додому з порожніми руками.

Тож неділя, впродовж якої було розіграно рекордних 37 комплектів нагород, позаду. У медальному заліку збірна України перемістилася на третє місце. Всього ж нагороди здобуло вже 32 країни з 50-ти, які на змаганнях стартували.

Медальний залік Європейських ігор-2019

(станом на 23.06.2019)





Українці наразі перевершують очікування

У понеділок, 24 червня, на Європейських іграх буде розіграно 14 комплектів нагород.