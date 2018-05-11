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    «Зоря» має намір звернутися до суду за поширення недостовірної інформації телеканалом «Футбол 1»

    • Сьогодні, 16:40
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    Юрій Вернидуб
    Юрій Вернидуб

    Клуб виступив з офіційною заявою

    «Зоря» в офіційному поясненні поведінки головного тренера луганчан Юрія Вернидуба Комітету з етики та чесної гри повідомила, що планує оскаржувати в суді недостовірну інформацію телеканалу «Футбол 1» про втрачену винагороду луганського клубу за матч з «Шахтарем» (1:2) в 30 -му турі Прем'єр-ліги України.

    Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

    «Інформація ведучого програми «Великий футбол»на телеканалі «Футбол 1» Олександра Денисова про те, що «Зоря» втратила один мільйон доларів, програвши «Шахтарю» є недостовірною і принижує ділову репутацію клубу та Юрія Вернидуба як головного тренера», - наголошується в заяві.

    «З цього приводу клубом вже вживаються необхідні заходи правового характеру для залучення телеканалу «Футбол 1» до відповідальності і відновлення порушених прав, в тому числі шляхом звернення до суду», - сказано в поясненні.

    З повним текстом пояснення ви можете ознайомитися тут.

    Комітет з етики та чесної гри розгляне поведінку Вернидуба  у суботу, 12 травня.

    Вернидуб після матчу з «Шахтарем» (1:2) заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали «Футбол 1/2» - рупори донецького клубу.

    Раніше генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов відреагував на коментарі головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки про бажання Юрія Вернидуба очолити «Динамо».

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