«Зоря» має намір звернутися до суду за поширення недостовірної інформації телеканалом «Футбол 1»

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Юрій Вернидуб

Клуб виступив з офіційною заявою

«Зоря» в офіційному поясненні поведінки головного тренера луганчан Юрія Вернидуба Комітету з етики та чесної гри повідомила, що планує оскаржувати в суді недостовірну інформацію телеканалу «Футбол 1» про втрачену винагороду луганського клубу за матч з «Шахтарем» (1:2) в 30 -му турі Прем'єр-ліги України.

Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

«Інформація ведучого програми «Великий футбол»на телеканалі «Футбол 1» Олександра Денисова про те, що «Зоря» втратила один мільйон доларів, програвши «Шахтарю» є недостовірною і принижує ділову репутацію клубу та Юрія Вернидуба як головного тренера», - наголошується в заяві.

«З цього приводу клубом вже вживаються необхідні заходи правового характеру для залучення телеканалу «Футбол 1» до відповідальності і відновлення порушених прав, в тому числі шляхом звернення до суду», - сказано в поясненні.

З повним текстом пояснення ви можете ознайомитися тут.

Комітет з етики та чесної гри розгляне поведінку Вернидуба у суботу, 12 травня.

Вернидуб після матчу з «Шахтарем» (1:2) заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали «Футбол 1/2» - рупори донецького клубу.

Раніше генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов відреагував на коментарі головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки про бажання Юрія Вернидуба очолити «Динамо».