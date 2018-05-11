Директор ФК «Зоря» порадив «Шахтарю» роздавати півників на паличці, щоб стати народним клубом

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Сергій Рафаїлов

Сергій Рафаїлов зазначив, що донецькому клубу не вдається стати народним клубом

Сергій Рафаїлов запропонував перейменувати програму на телеканалі «Футбол 1» «Великий футбол» у «Великий Шахтар».

Про це сам генеральний директор луганської «Зорі» написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу ще раз повернутися до суботнього матчу «Шахтар» - «Зоря» (2:1). Здивувало і порадувало те, як стадіон підтримував «Зорю», як не один раз вболівальники у єдиному пориві скандували: «Зоря», «Зоря»... І викликало посмішку те, як у ці моменти диктор на стадіоні, а режисер і коментатор в ефірі намагалися заглушити це скандування», - зауважив він.

«Ну, не вдається «Шахтарю» стати народним клубом. І це незважаючи на вогняні шоу, роздачу безкоштовних квитків і чаю. Даю безкоштовну пораду: треба спробувати роздавати солодких півників на паличці», - додав Рафаїлов.

За його словами, всі найбільш значущі ігрові та фінансові результати «Шахтаря» пов'язані з ім'ям Мірчі Луческу.

«Це він привів Фернандіньо, Вілліана, Дугласа Косту, Тейшейру, Фреда, Ісмаїлі. П'ятеро з них стали гравцями збірної Бразилії. Та й чемпіонство він вигравав у боротьбі з «Динамо», у якого не було нинішніх проблем, а були ще «Дніпро» та «Металіст», - пригадав Рафаїлов.

«Тепер про горезвісний канал (так і хочеться прибрати букву). Повністю згоден з Вернидубом у тому, що вони перетворилися на засіб пропаганди, який при цьому завдає шкоди у тому числі і «Шахтарю». Передачу «Великий футбол» пора перейменувати у «Великий Шахтар», - підсумував він.

Нагадаємо, головний тренер «Зорі» порівняв телеканали Ахметова з пропагандистами Гітлера.