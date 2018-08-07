Перемоги та трагедії першого дня чемпіонату Європи-2018 з легкої атлетики



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Гліб Піскунов

У Берліні стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики

У перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики-2018 відбулися виключно кваліфікаційні змагання, в яких взяло участь 10 українців.

Пройти в наступне коло вдалося трьом, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У метанні молоту порадував 19-річний атлет з Херсонщини Гліб Піскунов. У третій спробі він метнув снаряд на 74 м 18 см, що дозволило йому кваліфікуватися до фіналу з 10-м результатом.

Зазначимо, що для чемпіона світу серед юнаків, срібного призера чемпіонату світу та чемпіона Європи серед юніорів, це перший сезон в дорослому спорті (де метають молот вагою 7,260 кг). І відразу – фінал чемпіонату Європи.

Фінал з метання молоту у чоловіків відбудеться вже у вівторок о 19:45 за київським часом.

На жаль, не побачимо ми там ще двох наших молотобойців. Володимир Мисливчук показав у кваліфікації 23-й результат (70.59), Сергій Регеда – 25-й (70.39).

У стрибках у довжину у чоловіків змагалося двоє українців. Владиславу Мазуру з Житомирської області не вистачило для виходу до фіналу усього одного сантиметра. 7 м 70 см – 13-й результат.

А от призер торішнього чемпіонату Європи у приміщенні Сергій Никифоров з Київщини в останній спробі зумів вибороти право у середу поборотися за нагороди Берліна-2018 – 7.86 (8-й результат).

Третім атлетом, кому вдалося сьогодні пройти до наступного кола, став черкащанин Денис Нечипоренко. Він виграв свій забіг на 400 метрів з бар’єрами з найкращим результатом сезону, і з другим часом загалом у кваліфікації – 50,26.

На жаль, не складе йому компанії у півфіналі волинянин Данило Даниленко – 51,02 (17-й час).

Христина Стуй через травму не змогла пододати кваліфікаці.

Однією з фавориток змагань жінок з бігу на 100 метрів вважалася киянка Христина Стуй.

Впродовж сезону вона демонструвала стабільно високі результати. Але у Берліні наша спортсменка зазнана травми.

Олександр Соколов з Миколаївської області всіх приємно здивував на чемпіонаті України в Луцьку, коли оновив молодіжний рекорд України на стометрівці (10,17).

У Берліні 20-річний спринтер пробіг майже на півсекунди повільніше (10,43).

Десяти сантиметрів не вистачило для виходу у фінал зі штовхання ядра Ігорю Мусієнку. 19.61 – результат гідний для 24-річного сумчанина.

Але у Берліні він дозволив йому стати лише 15-м.