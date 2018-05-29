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    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів

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    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів

    Старанні тренування, дієта і хороша генетика допомогли хлопцеві набрати 15 кг сухої м'язової маси вже в перший рік тренувань

    Знайомтеся, це 27-річний бодібілдер Cамуель Кульбіла зі столиці Гани Аккри, який зібрав саморобний тренажерний зал на своєму задньому дворі. Хлопець зробив штанги, гантелі, лавку для жиму і стійку для присідаючи з підручних засобів.

    Старанні тренування, дієта і хороша генетика допомогли хлопцеві набрати 15 кг сухої м'язової маси вже в перший рік тренувань. Ще через 2,5 роки тренувань він взяв участь в чемпіонаті Гани і посів третє місце.

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    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів
    Бодібілдер з Гани: як без професійних тренажерів досягати спортивних успіхів

    Зараз Cамуель тренується зі своїми друзями в саморобному залі і за цим спостерігають сотні тисяч його прихильників в Instagram.

    Джерело: trinixy.ru

    Африка
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