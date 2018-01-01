Бодібілдери з Африки: як без спортзалу досягати спортивних успіхів

Ці хлопці наочно показують, чого можна досягти, якщо є бажання

Професійні тренажери їм недоступні, про спортивне харчування вони можуть лише мріяти... Все що їм залишається - тільки завзятість і робота над собою. Але погляньте на їхні результати! [GALLERY_BLOCK] Такі хлопці з добре розвиненими м'язами живуть і працюють над собою в африканській країні Гана. При тому, що займатися їм доводиться далеко не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бодібілдери з Гани

Ці хлопці наочно показують, чого можна досягти, якщо є бажання

Професійні тренажери їм недоступні, про спортивне харчування вони можуть лише мріяти... Все що їм залишається - тільки завзятість і робота над собою. Але погляньте на їхні результати!

Такі хлопці з добре розвиненими м'язами живуть і працюють над собою в африканській країні Гана.

При тому, що займатися їм доводиться далеко не в звичному для нас спортзалі з спеціальними тренажерами, роздягальнею і душем.

Джерело: Fishki.net