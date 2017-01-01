Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами

Екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча.

169-я ракетка світу 30-річна Цветана Піронкова чекає на дитину, повідомляє Tennis24.bg з посиланням на джерело, близьке до теннісістки. [GALLERY_BLOCK] Зазначимо, що екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча. Цветана Піронкова - болгарська професійна тенісистка; півфіналістка



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Екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча.

169-я ракетка світу 30-річна Цветана Піронкова чекає на дитину, повідомляє Tennis24.bg з посиланням на джерело, близьке до теннісістки.

Зазначимо, що екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча.

Цветана Піронкова - болгарська професійна тенісистка; півфіналістка 1 турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2010); переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді.

Джерело: sports.ru