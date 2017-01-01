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    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами

    Екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча.
    169-я ракетка світу 30-річна Цветана Піронкова чекає на дитину, повідомляє Tennis24.bg з посиланням на джерело, близьке до теннісістки. [GALLERY_BLOCK] Зазначимо, що екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча. Цветана Піронкова - болгарська професійна тенісистка; півфіналістка
    • Сьогодні, 10:58
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    Екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча.

    169-я ракетка світу 30-річна Цветана Піронкова чекає на дитину, повідомляє Tennis24.bg з посиланням на джерело, близьке до теннісістки.

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    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Тенісистка Піронкова оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами

    Зазначимо, що екс-півфіналістка «Вімблдону», що вийшла заміж у липні 2016, не грала з літа через травму плеча.

    Цветана Піронкова - болгарська професійна тенісистка; півфіналістка 1 турніру Великого шолома в одиночному розряді (Вімблдон-2010); переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді.

    Джерело: sports.ru

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