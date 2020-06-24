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    Скотч. Спорт

    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки

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    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки

    В Instagram на Чжі Єн Ву підписані більше 148 тисяч користувачів соцмережі

    36-річна бодибілдерка з Південної Кореї Чжі Єн Ву прославилася в Instagram завдяки своїй силі і розмірам.

    Дівчина, зріст якої становить 175 сантиметрів, виступає в категорії Women's Physique.

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    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки
    Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки

    Варто зазначити, що ця спортсменка має досить багато шанувальників своєї вроди. Зокрема, в Instagram на Чжі Єн Ву підписані більше 148 тисяч користувачів соцмережі.

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