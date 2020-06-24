Ця дівчина вражає своїми розмірами. Фантастичні фото південнокорейської бодибілдерки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Instagram на Чжі Єн Ву підписані більше 148 тисяч користувачів соцмережі

36-річна бодибілдерка з Південної Кореї Чжі Єн Ву прославилася в Instagram завдяки своїй силі і розмірам.

Дівчина, зріст якої становить 175 сантиметрів, виступає в категорії Women's Physique.

Варто зазначити, що ця спортсменка має досить багато шанувальників своєї вроди. Зокрема, в Instagram на Чжі Єн Ву підписані більше 148 тисяч користувачів соцмережі.