Ділетта Леотта: спортивна журналістка, яка привертає увагу не лише своїми професійними здібностями



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Ділетта Леотта працює на матчах серії А для стрімінгового сервісу DAZN з 2018 року - в основному на іграх «Наполі»

Нещодавно журналістка Ділетта Леотта підірвала італійську медіаспільноту. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Якщо ви цікавитеся футболом, то слухайте мене, а не просто дивіться».

Їй моментально відповіла інша журналістка - Катерина Колловаті. Вона відреагувала на слова Леотти і написала в Фейсбук: «Я б сказала, що якщо журналістка йде на стадіон в такому одязі, то вона вважає за краще, щоб на неї дивилися, а не слухали». І виклала фото Леотти з її колегою:

Зрозуміло, що така заява викликала хвилю обговорення, але Катерину в основному підтримували: «Ділетта - не журналіст, тому їй не потрібно слідувати професійної етики. Ніхто не буде заперечувати, що вона багато чого досягла завдяки фізичним даним».

Леотті 28 років, вона народилася на Сардинії. У неї є сторінка на італійській версії «Вікіпедії», що вже говорить про її популярність. Але це можна перевірити, просто заглянувши в її Instagram - та у неї вже більше п'яти мільйонів підписників.

Леотта працює на матчах серії А для стрімінгового сервісу DAZN з 2018 року - в основному на іграх «Наполі», але минулого літа навіть якось пограла в теніс з Паоло Мальдіні, який повернувся в «Мілан».

Джерело: Sports.ru