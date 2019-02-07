Друга ракетка світу Надаль відмовився коментувати інформацію про своє весілля
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Рафаель Надаль не став відповідати на питання іспанської преси про майбутнє весілля
Іспанське видання «Diario de Mallorca» не отримало коментарів від тенісиста, коли журналісти спробували взяти інтерв'ю у спортсмена біля його будинку на Майорці.
«Ви хочете запитати мене про весілля, вірно? Я розумію, що це ваша робота, але я нічого не скажу. Я незадоволений, що це потрапило в пресу, але коментувати нічого не буду. Я і раніше ніколи не повідомляв подробиці свого особистого життя і починати це робити зараз теж не збираюся», - відповів Надаль співробітникам видання.
В «Diario de Mallorca» тим часом обговорюють, хто з іспанських знаменитостей буде запрошений на весілля Надаля і його нареченої Марії Франциски Перельо, яке за повідомленнями ЗМІ відбудеться восени, а також, яку сукню для церемонії вибере майбутня дружина спортсмена.
Журналісти не виключають той варіант, що підготовкою наряду для Мері будуть займатися родички Надаля: сестра Марібель, яка нещодавно відкрила свою лінію одягу, або тітка Марілен, яка працює дизайнером.
Джерело: btu.org.ua