Друга ракетка світу Надаль відмовився коментувати інформацію про своє весілля



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Надаль не хоче розповідати пресі про своє особисте життя

Рафаель Надаль не став відповідати на питання іспанської преси про майбутнє весілля

Іспанське видання «Diario de Mallorca» не отримало коментарів від тенісиста, коли журналісти спробували взяти інтерв'ю у спортсмена біля його будинку на Майорці.

«Ви хочете запитати мене про весілля, вірно? Я розумію, що це ваша робота, але я нічого не скажу. Я незадоволений, що це потрапило в пресу, але коментувати нічого не буду. Я і раніше ніколи не повідомляв подробиці свого особистого життя і починати це робити зараз теж не збираюся», - відповів Надаль співробітникам видання.

В «Diario de Mallorca» тим часом обговорюють, хто з іспанських знаменитостей буде запрошений на весілля Надаля і його нареченої Марії Франциски Перельо, яке за повідомленнями ЗМІ відбудеться восени, а також, яку сукню для церемонії вибере майбутня дружина спортсмена.

Журналісти не виключають той варіант, що підготовкою наряду для Мері будуть займатися родички Надаля: сестра Марібель, яка нещодавно відкрила свою лінію одягу, або тітка Марілен, яка працює дизайнером.

Джерело: btu.org.ua