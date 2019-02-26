Ефектна Алана Бланчард: екстримальні фото зірки серфінгу, перед якою розступаються хвилі



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Алана Бланчард

У 2014 році Алана зайняла 65 місце в списку «100 найсексуальніших жінок світу» за версією журналу FHМ

28-річна Алана Бланчард - відома американська серфінгистка, а також актриса і бікіні-модель.

Про її популярність можна судити за кількістю підписників в Іnstagram - 1,7 мільйона чоловік.

Алана народилася в одній з Мекк серфінгу - на Гаваях. Уже в 14 років вона стала переможницею престижних змагань T & C Women's Pipeline, які проходили на її малій батьківщині.

Також в її послужному списку ще кілька вагомих успіхів.

Бланчард також пробує себе в ролі моделі і актриси. Вона знялася вже в чотирьох картинах, в яких грала саму себе. Особливо цінною для дівчини є роль у фільмі 2011 року «Серфер душі».

Історія заснована на реальних подіях і розповідає про подругу Алани Бетані Хемілтон, яка стала жертвою нападу акули і втратила руку.

Крім того, Алана брала участь у фотосесії для знаменитого журналу Sports Illustrated, а в 2014 році потрапила в топ-100 найсексуальніших жінок світу за версією журналу FHM.