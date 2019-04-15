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    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу

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    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу

    Саскія Алусалу - естонська, ковзанярка багаторазова чемпіонка Естонії. Дівчина спеціалізується на довгих дистанціях

    Саскія Алусалу, якій випала честь нести національний прапор Естонія на церемонії відкриття Олімпіади-2018, посіла на ній четверте місце в мас-старті. Це найкращий результат для естонських олімпійців в Пхьончхані.

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    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу
    Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу

    Варто зазначити, що багато вболівальників саме Алусалу назвали найкрасивішою спортсменкою південнокорейської Олімпіади.

    Естонія прапор
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