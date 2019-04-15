Ефектна білявка та гордість Естонії. Романтичні фото ковзанярки Саскії Алусалу



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Саскія Алусалу - естонська, ковзанярка багаторазова чемпіонка Естонії. Дівчина спеціалізується на довгих дистанціях

Саскія Алусалу, якій випала честь нести національний прапор Естонія на церемонії відкриття Олімпіади-2018, посіла на ній четверте місце в мас-старті. Це найкращий результат для естонських олімпійців в Пхьончхані.

Варто зазначити, що багато вболівальників саме Алусалу назвали найкрасивішою спортсменкою південнокорейської Олімпіади.