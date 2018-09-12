Французький футболіст Рамі зробив пропозицію Памелі Андерсон. Модель відмовила і пішла від нього



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Памела Андерсон та Аділь Рамі. Фото Getty Images

Модель порахувала, що через неї він проводить мало часу зі своїми дітьми

Модель Памела Андерсон припинила стосунки із захисником «Марселя» Аділем Рамі.

Розставання відбулося через кілька днів після пропозиції руки та серця, яке їй зробив француз. Андерсон відповіла відмовою.

Наразі модель перебуває у Франції. Однак вона вже виїхала з дому, у якому жила разом з Рамі, інформує TMZ.

А вже згодом стали відомі деякі подробиці розставання футболіста та моделі.

Фото Getty Images

«Проведений тиждень з 2-річними синами-двійнятами Аділя розбив Памелі серце, адже він бачиться з дітьми не так часто, як повинен. Тому вона вирішила піти», - повідомило джерело видання Page Six.

«Памела порахувала себе причиною того, що Аділь недостатньо багато часу проводить з дітьми. Вона видаляє себе з його життя, щоб він проводив більше часу з дітьми», - додається.

Рамі минулого літа став чемпіоном світу у складі збірної Франції. Він був у заявці команди на ЧС-2018, але не отримав ігрового часу на турнірі. Після закінчення чемпіонату 32-річний футболіст оголосив про завершення виступів за збірну.

Джерело: Sports.ru