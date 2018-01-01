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    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні

    Данська тенісистка вперше зіграє в фіналі Australian Open
    Сьогодні Каролін Возняцьки на Australian Open з рахунком 6:3, 7:6 перемогла в 1/2 фіналу представницю Бельгії Еліс Мертенс. Наступною суперницею гарячої білявки з Данії буде румунка Сімона Халеп. [GALLERY_BLOCK] Каролін Возняцьки – 27-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді;
    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка
    Каролін Возняцьки
    Каролін Возняцьки

    Данська тенісистка вперше зіграє в фіналі Australian Open

    Сьогодні Каролін Возняцьки на Australian Open з рахунком 6:3, 7:6 перемогла в 1/2 фіналу представницю Бельгії Еліс Мертенс.

    Наступною суперницею гарячої білявки з Данії буде румунка Сімона Халеп.

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    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
    Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні

    Каролін Возняцьки – 27-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; фіналістка двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2009 та 2014 років); переможниця 28 турнірів WTA (з них 26 в одиночному розряді).
    Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцький, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.
    Возняцьки вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами. 
    Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.
    теніс
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