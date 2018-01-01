Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні
- Сьогодні, 14:11
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Каролін Возняцьки
Данська тенісистка вперше зіграє в фіналі Australian Open
Сьогодні Каролін Возняцьки на Australian Open з рахунком 6:3, 7:6 перемогла в 1/2 фіналу представницю Бельгії Еліс Мертенс.
Наступною суперницею гарячої білявки з Данії буде румунка Сімона Халеп.
Каролін Возняцьки – 27-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; фіналістка двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2009 та 2014 років); переможниця 28 турнірів WTA (з них 26 в одиночному розряді).
Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцький, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.
Возняцьки вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами.
Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.