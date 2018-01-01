Данська білявка Каролін Возняцьки - фіналістка Australian Open. Ефектні фото красуні

Данська тенісистка вперше зіграє в фіналі Australian Open

Сьогодні Каролін Возняцьки на Australian Open з рахунком 6:3, 7:6 перемогла в 1/2 фіналу представницю Бельгії Еліс Мертенс. Наступною суперницею гарячої білявки з Данії буде румунка Сімона Халеп. [GALLERY_BLOCK] Каролін Возняцьки – 27-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді;



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каролін Возняцьки

Данська тенісистка вперше зіграє в фіналі Australian Open

Сьогодні Каролін Возняцьки на Australian Open з рахунком 6:3, 7:6 перемогла в 1/2 фіналу представницю Бельгії Еліс Мертенс.

Наступною суперницею гарячої білявки з Данії буде румунка Сімона Халеп.

Каролін Возняцьки – 27-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; фіналістка двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2009 та 2014 років); переможниця 28 турнірів WTA (з них 26 в одиночному розряді).

Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцький, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.

Возняцьки вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами.

Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.