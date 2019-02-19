  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода

    • Розсилка
    Біа і Бранка Ферес - Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Біа і Бранка Ферес

    Популярність сестер стала рости після того, як вони стали публікувати в соцмережах свої спільні фото

    Біа і Бранка Ферес - бразильські спортсменки-близнючки, які раніше виступали в синхронному плаванні. Вони практично все роблять разом і навіть Instagram-аккаунт завели один на двох.

    1 з 44
    на весь екран згорнути
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода
    Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода

    Сестри дуже популярні у себе в країні: дівчата регулярно отримують пропозиції про роботу моделями або на телебаченні.

    Популярність сестер-бразилійок стала рости після того, як вони стали публікувати в соціальних мережах свої спільні фотографії: як разом тренуються в басейні чи займаються в тренажерному залі.

    Біа і Бранка - чемпіонки Бразилії в юнацькому дуеті і дорослому розряді в групі. У 2005 році посіли друге місце на Панамериканських юнацьких іграх в Орландо. У 2007 році стали третіми в групі на Панамериканських іграх в Ріо-де-Жанейро. Не пройшли відбір на участь у літніх Олімпійських ігор 2008. У 2010 році вони покинули національну команду, щоб займатися модельною і акторською кар'єрою, і повернулися в неї лише в 2014 році. На Олімпіади 2016 року зайняли 6 місце в групових змаганнях.
    вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ