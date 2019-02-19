Гарячі фото бразильських спортсменок-близнючок, через яких в басейні закипає навіть вода



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Біа і Бранка Ферес

Популярність сестер стала рости після того, як вони стали публікувати в соцмережах свої спільні фото

Біа і Бранка Ферес - бразильські спортсменки-близнючки, які раніше виступали в синхронному плаванні. Вони практично все роблять разом і навіть Instagram-аккаунт завели один на двох.

Сестри дуже популярні у себе в країні: дівчата регулярно отримують пропозиції про роботу моделями або на телебаченні.

Популярність сестер-бразилійок стала рости після того, як вони стали публікувати в соціальних мережах свої спільні фотографії: як разом тренуються в басейні чи займаються в тренажерному залі.

Біа і Бранка - чемпіонки Бразилії в юнацькому дуеті і дорослому розряді в групі. У 2005 році посіли друге місце на Панамериканських юнацьких іграх в Орландо. У 2007 році стали третіми в групі на Панамериканських іграх в Ріо-де-Жанейро. Не пройшли відбір на участь у літніх Олімпійських ігор 2008. У 2010 році вони покинули національну команду, щоб займатися модельною і акторською кар'єрою, і повернулися в неї лише в 2014 році. На Олімпіади 2016 року зайняли 6 місце в групових змаганнях.