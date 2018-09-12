Ірина Морозюк: гаряча дружина капітана «Динамо», яка любить відверті фотосесії та татуювання



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«Жінки по своїй натурі зміючки з янгельським лицем. Кожна зміючка по-своєму»

Дружина футболіста київського «Динамо» і збірної України Миколи Морозюка Ірина не припиняє тішити своїх підписників в соціальних мережах спокусливим фото.

Також Ірина може похизуватися не лише відвертими світлинами, а і думками, якими вона ділиться в соціальних мережах чи під час спілкування зі ЗМІ.

«Жінки по своїй натурі непрості. Це не стосується дружин футболістів. Жінки по своїй натурі зміючки з ангельським лицем. Кожна зміючка по-своєму.

Мені не треба 100 подруг, мені треба одна і вірна. Ми у ложі з іншими дружинами спілкуємось. Там є своя банда дівчат, і вона вже склалась. Коли я тільки прийшла на стадіон, здавалось, що своїми поглядами вони мене пронизували. Просто знали попередню жінку Колі і дружили з нею. Колись я думала про них не дуже добре. Але коли поспілкувались, то вони мені сподобались», - розповідає Ірина про своє спілкування з дружинами гравців «Динамо».