Каролін Возняцьки - данська білявка, яка є однією з фавориток US Open. Ефектні фото красуні



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Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу

Вже сьогодні в США стартує останній в цьому сезоні турнір серії «Великого шолому» US Open.

Серед претендентів на перемогу в жіночій частині сітці фахівці називають і данську красуню Каролін Возняцьки. Варто зазначити, що цього року Каролін вже підкорився один з турнірів серії «Великого шолому» - Відкритий чемпіонат Австралії.

Каролін Возняцьки — 28-річна данська тенісистка польського походження, перша ракетка світу у 2010, 2011, 2012 і 2018 роках. Перша данська тенісистка, що очолила рейтинг WTA і виграла турнір Великого шолому. Переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року.

Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцький, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.

Возняцьки вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами.

Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.