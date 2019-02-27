«Міс сталеві сідниці»: українська фітнес-модель зводить чоловіків з розуму своїми формами



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Бахар Набієва

2,3 млн людей підписані на сторінку в мережі ­Instagram 23-річної Бахар Набієвої з Дніпра. Її називають «Міс сталеві сідниці»

— У дитинстві грала у волейбол, баскетбол і бігала. Але мої ноги залишалися худими, а мені це не подобалося, — розповідає Бахар. — Десь шість років тому вирішила кардинально змінити ситуацію. Почала ходити у спортзал, аби накачати м'язи ніг і сідниць. Спершу нічого не було помітно. Результати з'явилися за два роки. У спортзал ходжу щодня, крім вихідних. Заняття триває 2 години. Ніяких дієт не дотримуюся. Солодощі їм завжди. У мене прискорений метаболізм, тому жирові відкладення мені не загрожують.

Сторінку в Instagram Бахар створила у квітні ­2015-го. Відтоді розмістила більш як 900 постів. Найбільшою популярністю користуються її відверті фото у білизні.

— Раніше виставляла пости рідко, зараз роблю це щодня, — продовжує. — Мої світлини часто критикують, пишуть під ними неприємні коментарі. Та я не звертаю уваги на це. Мені подобається, як я виглядаю.

Бахар закінчила економічний факультет університету Альфреда Нобеля у Дніпрі. Працює фітнес-інструктором. Також рекламує спортивний одяг і харчування.

— У повсякденному житті ношу спортивний одяг, бо він зручний, — додає Бахар Набієва. — Часто вдягаю лосини. На пляжі відпочиваю у відвертих купальниках.

Джерело: Gazeta.ua