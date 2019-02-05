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    Скотч. Спорт

    На фестивалі в Саппоро створили гігантську снігову скульптуру тенісистки Осаки

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    Снігова скульптура Наомі Осаки - На фестивалі в Саппоро створили гігантську снігову скульптуру тенісистки Осаки
    Снігова скульптура Наомі Осаки

    У японському місті Саппоро проходить 70-й щорічний фестиваль снігу, який триватиме до 11 лютого

    Одним з найпопулярніших експонатів стала скульптура першої ракетки світу, чемпіонки US Open і Australian Open Наомі Осаки. В цілому на фестивалі представлено близько 190 снігових і льодових скульптур.

    Організатори планують, що фестиваль відвідають близько двох мільйонів гостей.

    Нагадаємо, Наомі Осака має подвійне громадянство - Японії та США. Вся справа в тому, що її мати - японка, а батько - житель Гаїті. Тенісистка виросла в Нью-Йорку, але зараз проживає з родиною у Флориді, де і тренується. Кілька разів дівчина згадувала, що з гордістю представляє на корті не лише Японію, а й Гаїті.

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