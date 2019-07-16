  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі

    • Розсилка
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі

    Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів

    Професійна американська серфінгистка Анастасія Ешлі за свою кар'єру встигла побувати в багатьох куточках планети і приборкати бурхливі хвилі океанів і морів.

    Анастасія вважається однією з найсексуальніших серфінгісток сучасності. Дівчині 34 роки, перші кроки в серфінгу зробила в 5 років, а в 6 вже виграла свої перші змагання.

    1 з 45
    на весь екран згорнути
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі
    Найкрасивіша серфінгістка сучасності. Екстремально відверті фото Анастасії Ешлі

    Ешлі є переможницею Professional Surfing Tour Американського чемпіонату.

    Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів. На її профіль в Instagram підписано понад мільйон фоловерів.

    Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ