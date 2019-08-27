Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар



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В 2014 році Алана потрапила в топ-100 найсексуальніших жінок світу за версією журналу FHM

Алана Рене Бланшар - американський професійний серфер і модель. Дівчина брала участь в світовому турне ASP. Крім спорту, також розробляє і моделює купальники Rip Curl, особливо лінію гідрокостюмів спеціально для серфінгу.

Алана народилася в одній з Мекк серфінгу - на Гаваях. Уже в 14 років вона стала переможницею престижних змагань T & C Women's Pipeline, які проходили на її малій батьківщині.

Також в її послужному списку ще кілька вагомих успіхів.

Крім того, Алана брала участь у фотосесії для знаменитого журналу Sports Illustrated, а в 2014 році потрапила в топ-100 найсексуальніших жінок світу за версією журналу FHM.