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    Скотч. Спорт

    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар

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    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар

    В 2014 році Алана потрапила в топ-100 найсексуальніших жінок світу за версією журналу FHM

    Алана Рене Бланшар - американський професійний серфер і модель. Дівчина брала участь в світовому турне ASP. Крім спорту, також розробляє і моделює купальники Rip Curl, особливо лінію гідрокостюмів спеціально для серфінгу.

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    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар
    Обережно, дуже гаряче. Екстремальні фото серфінгістки Алани Бланшар

    Алана народилася в одній з Мекк серфінгу - на Гаваях. Уже в 14 років вона стала переможницею престижних змагань T & C Women's Pipeline, які проходили на її малій батьківщині.

    Також в її послужному списку ще кілька вагомих успіхів.

    Крім того, Алана брала участь у фотосесії для знаменитого журналу Sports Illustrated, а в 2014 році потрапила в топ-100 найсексуальніших жінок світу за версією журналу FHM.

    модель
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