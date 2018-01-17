Різатдінова і депутат-втікач Онищенко відірвалися на дні народження доньки Олега Блохіна (фото)

Зіркова гімнастка зі скандальним політиком побували на дні народження Ірини Блохіної

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова разом зі скандальним політиком Олександром Онищенком побували на дні народження дочки Олега Блохіна Ірини. Про відвідування святкового заходу депутат-втікач повідомив на своїй сторінці в Instagram. Публикация от Aleksandr Onyshenko (@aleksandr_onyshenko) Янв 17, 2018 at 9:30 PST



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Ганна Різатдінова. Фото: beztabu.net

Зіркова гімнастка зі скандальним політиком побували на дні народження Ірини Блохіної

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова разом зі скандальним політиком Олександром Онищенком побували на дні народження дочки Олега Блохіна Ірини.

Про відвідування святкового заходу депутат-втікач повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Публикация от Aleksandr Onyshenko (@aleksandr_onyshenko) Янв 17, 2018 at 9:30 PST

Ганна Різатдінова 12 листопада минулого року народила від Онищенка сина Романа.

24-річна гімнастка, яка брала медалі на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, відновлювати кар'єру вже не планує, але має намір залишитися в художній гімнастиці в іншому амплуа.

Олександр Онищенко, відомий своїм захопленням кінним спортом, влітку 2016 року міг виступити на Олімпійських іграх, але після пред'явлення кримінальних звинувачень і позбавлення депутатської недоторканності покинув Україну.

Джерело: sportarena.com