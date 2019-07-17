Романтична білявка з Норвегії. Найкрасивіша сноубордистка світу Сильє Норендаль



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На Олімпіаді у Південній Кореї у 2018 році спортсменка завоювала два олімпійських золота

Сильє Норендаль народилася в норвезькому місті Конгсберг. Перший сноуборд отримала у віці 4 років, проте займалася в дитинстві і іншими видами спорту, які, втім, не змогли скласти конкуренцію її захопленню сноубордингом.

На міжнародній арені Сильє дебютувала в 2007 році. У віці 17 років Норендаль стала наймолодшою учасницею Winter X Europe 2011 і завоювала срібло.

Два роки по тому їй підкорилася найвища сходинка п'єдесталу на європейських змаганнях, а ще через рік вона завоювала золото Всесвітніх екстремальних ігор в Аспені.

У 2014 році взяла участь в зимових Олімпійських іграх в Сочі. У слоупстайлі зайняла 11 підсумкове місце.

На Олімпіаді у Південній Кореї у 2018 році спортсменка завоювала два олімпійських золота.

Instagram Сильє має понад 300 тисяч підписників, а її прихильники вважають, що саме Норендаль є найкрасивішою сноубордисткою в світі.



