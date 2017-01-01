Ефектна білявка з Норвегії. Найкрасивіша сноубордистка світу Сильє Норедаль

Сильє Норедаль - 24-річна норвезька сноубордистка. Учасниця зимових Олімпійських ігор (2014 року)

Сильє Норендаль народилася в норвезькому місті Конгсберг. Перший сноуборд отримала у віці 4 років, проте займалася в дитинстві і іншими видами спорту, які, втім, не змогли скласти конкуренцію її захопленістю сноубордингом. [GALLERY_BLOCK] На міжнародній арені Сильє дебютувала в 2007 році на турнірі в Капруне. У віці 17 років Норедаль стала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сильє Норедаль - 24-річна норвезька сноубордистка. Учасниця зимових Олімпійських ігор (2014 року)

Сильє Норендаль народилася в норвезькому місті Конгсберг. Перший сноуборд отримала у віці 4 років, проте займалася в дитинстві і іншими видами спорту, які, втім, не змогли скласти конкуренцію її захопленістю сноубордингом.

На міжнародній арені Сильє дебютувала в 2007 році на турнірі в Капруне. У віці 17 років Норедаль стала наймолодшою учасницею Winter X Europe 2011 і завоювала срібло.

Два роки по тому їй підкорилася вища сходинка п'єдесталу на європейських змаганнях, а ще через рік вона завоювала золото Всесвітніх екстремальних ігор в Аспені.

У 2014 році взяла участь в зимових Олімпійських іграх в Сочі. У слоупстайлі зайняла 11 підсумкове місце.

Instagram Сильє має понад 300 тисяч підписників, а її прихильники вважають, що саме Норедаль є найкрасивішою сноубордисткою в світі.