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    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні

    Сьогодні, 7 травня, Айла відзначає своє двадцятиріччя.
    Айла Томлянович — хорватська та австралійська тенісистка. Айла народилася в Загребі в родині хорвата та боснійки. Грати в теніс вона почала з 7 років. Найвища її позиція в юніорському рейтингу — 4 місце. 2009 року разом із Крістіною Макгейл вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії серед дівчат у
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка
    Айла Томлянович
    Айла Томлянович

    Сьогодні, 7 травня, Айла відзначає своє двадцятиріччя.

    Айла Томлянович — хорватська та австралійська тенісистка.

    Айла народилася в Загребі в родині хорвата та боснійки. Грати в теніс вона почала з 7 років. Найвища її позиція в юніорському рейтингу — 4 місце. 2009 року разом із Крістіною Макгейл вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії серед дівчат у парному розряді, а 2010 року — перший турнір ITF в одиночному розряді.

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    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні
    Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні

    З 2014 року Айла виступає під прапором Австралії. Всього ж за свою кар'єру Томлянович виграла 7 турнірів ITF.

    Сьогодні, 7 травня, Айла відзначає своє двадцятиріччя.

    Джерело: sports.ru

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