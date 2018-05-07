Тенісистка Айла Томлянович: яскраві фото молодої балканської красуні

Сьогодні, 7 травня, Айла відзначає своє двадцятиріччя.

Айла Томлянович — хорватська та австралійська тенісистка. Айла народилася в Загребі в родині хорвата та боснійки. Грати в теніс вона почала з 7 років. Найвища її позиція в юніорському рейтингу — 4 місце. 2009 року разом із Крістіною Макгейл вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії серед дівчат у



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Айла Томлянович

Сьогодні, 7 травня, Айла відзначає своє двадцятиріччя.

Айла Томлянович — хорватська та австралійська тенісистка.

Айла народилася в Загребі в родині хорвата та боснійки. Грати в теніс вона почала з 7 років. Найвища її позиція в юніорському рейтингу — 4 місце. 2009 року разом із Крістіною Макгейл вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії серед дівчат у парному розряді, а 2010 року — перший турнір ITF в одиночному розряді.

З 2014 року Айла виступає під прапором Австралії. Всього ж за свою кар'єру Томлянович виграла 7 турнірів ITF.

Сьогодні, 7 травня, Айла відзначає своє двадцятиріччя.

Джерело: sports.ru