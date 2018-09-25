Тенісистка Сабіне Лісіцкі: ефектні фото привабливої білявки з Німеччини
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Сабіне Лісіцкі
Сабіне - дворазова фіналістка Вімблдонського турніру
Сабіне Лісіцкі - 29-річна німецька тенісистка польського походження, володарка світового рекорду в швидкості подачі серед жінок.
Дворазова фіналістка Вімблдонського турніру (по разу в одиночному і парному розрядах); переможниця восьми турнірів WTA (чотири - в одиночному розряді); фіналістка Кубка Федерації (2014 року) в складі національної збірної Німеччини.