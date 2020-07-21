  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії

    • Розсилка
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії

    Валері виступає в промоції Bellator

    Валері Лореда - 22-річна американська спортсменка парагвайського походження, яка виступає у змішаних єдиноборствах. Дівчина любить радувати своїх шанувальників відвертими фотографіями, які вона викладає в Instagram.

    1 з 29
    на весь екран згорнути
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії
    Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії

    Лореда дебютувала в професійних змішаних єдиноборствах в 2019 році, перемігши Колбі Флетчер технічним нокаутом.

    До цього Лореда займалася тхеквондо. Зокрема, у 2013 році Валері виграла бронзову медаль відкритого чемпіонату Іспанії серед дівчат в категорії до 68 кг.

    У 2014 році вона завоювала срібну медаль відкритого чемпіонату Німеччини серед дівчат в категорії до 59 кг, в 2017 році - срібну медаль відкритого чемпіонату Колумбії в категорії до 67 кг.

    У тому ж році в складі збірної Парагваю красуня брала участь в чемпіонаті світу з тхеквондо.

    Наразі ж Валері виступає в промоції Bellator.

    тхеквондо Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ