Валері Лореда: красуня з поставленим ударом, яку не лякають занадто відверті фотосесії



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Валері виступає в промоції Bellator

Валері Лореда - 22-річна американська спортсменка парагвайського походження, яка виступає у змішаних єдиноборствах. Дівчина любить радувати своїх шанувальників відвертими фотографіями, які вона викладає в Instagram.

Лореда дебютувала в професійних змішаних єдиноборствах в 2019 році, перемігши Колбі Флетчер технічним нокаутом.

До цього Лореда займалася тхеквондо. Зокрема, у 2013 році Валері виграла бронзову медаль відкритого чемпіонату Іспанії серед дівчат в категорії до 68 кг.

У 2014 році вона завоювала срібну медаль відкритого чемпіонату Німеччини серед дівчат в категорії до 59 кг, в 2017 році - срібну медаль відкритого чемпіонату Колумбії в категорії до 67 кг.

У тому ж році в складі збірної Парагваю красуня брала участь в чемпіонаті світу з тхеквондо.

Наразі ж Валері виступає в промоції Bellator.