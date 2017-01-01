Великий і добрий: Майкл Джордан надіслав подарунки хворому українському хлопцю (фотогалерея)

Також легендарний баскетболіст написав листа

Всесвітньо відомий баскетболіст Майкл Джордан надіслав пакунок із подарунками для 18-річного українського хлопця Дениса Куліша, котрий страждає на смертельно небезпечне генетичне захворювання. Хлопець, попри постійний біль і складні процедури, виходить на баскетбольний майданчик і вірить, що саме баскетбол дає йому сили триматися та боротися,



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Майкл Джордан

Також легендарний баскетболіст написав листа

Всесвітньо відомий баскетболіст Майкл Джордан надіслав пакунок із подарунками для 18-річного українського хлопця Дениса Куліша, котрий страждає на смертельно небезпечне генетичне захворювання.

Хлопець, попри постійний біль і складні процедури, виходить на баскетбольний майданчик і вірить, що саме баскетбол дає йому сили триматися та боротися, інформує «Волинська правда».

До команди волонтерів уже долучилися екс-капітан збірної, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко, а також національна збірна України з баскетболу.

У листопаді 2017 року спортсмени зняли спільне відеозвернення до Майкла Джордана, щоб привернути увагу легенди баскетболу до мрії Дениса.

І от Майкл Джордан надіслав хлопцю пакунок з баскетбольним екіпіруванням і лист із добрими побажаннями та автографом. У листі легенда закликав не спинятися, йти вперед і вірити у себе.

«Дорогий Денисе, мені передали, що ти затятий фанат баскетболу, самостійно тренуєшся та мрієш коли-небудь грати за професійну команду. Ти, може, цього не усвідомлюєш, але твоя рішучість у прагненні до мети, попри серйозні фізичні труднощі, надихає всіх нас. Я звертаюся до тебе зі словами підтримки: йди вперед, не спиняйся! І надсилаю тобі екіпірування, яке знадобиться для виходу на спортмайданчик. Пам’ятай: щодня ти перемагаєш! Носи із задоволенням!» – написав Майкл Джордан.

Волонтери навіть склали план, згідно з яким Денис Куліш зможе потрапити у США у спеціальний навчальний табір для юних баскетболістів під патронатом Майкла Джордана. На організацію поїздки та супутні витрати на проживання і ліки треба зібрати 290 000 гривень.