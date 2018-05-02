Весілля року у Хорватії: четверта ракетка світу Чиліч одружився зі своєю коханою

Марін Чиліч і Христина Мілкович зіграли весілля в курортному місті

Церемонія вінчання пройшла в Церкві Святого Ніколаса в Цавтаті, одному з найдавніших міст на Адріатичному узбережжі. Чиліч і Мілкович, чиї відносини почалися ще в 2008 році, не планували влаштовувати гучне святкування, але без уваги медіа та місцевих жителів вони не залишилися. Всього на весілля було запрошено 400 осіб, серед яких були, зокрема,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марін Чиліч і Христина Мілкович зіграли весілля в курортному місті

Церемонія вінчання пройшла в Церкві Святого Ніколаса в Цавтаті, одному з найдавніших міст на Адріатичному узбережжі. Чиліч і Мілкович, чиї відносини почалися ще в 2008 році, не планували влаштовувати гучне святкування, але без уваги медіа та місцевих жителів вони не залишилися. Всього на весілля було запрошено 400 осіб, серед яких були, зокрема, Горан Іванішевич і Ана Конюх. Варто зазначити, що під час підготовки до свята пара провела час в Маямі і Монте-Карло.

У поточному сезоні 29-річний Марін Чиліч вперше в кар'єрі зумів піднятися на третю сходинку в світовому рейтингу (зараз займає четверте місце), а також зіграв у своєму третьому фіналі на турнірах Grand Slam - на Відкритому чемпіонаті Австралії. Дружина спортсмена має дві вищі освіти (з психології і політичних наук), а зараз працює в банку в Загребі.

Джерело: btu.org.ua