Весілля року у Хорватії: четверта ракетка світу Чиліч одружився зі своєю коханою
- Сьогодні, 13:36
-
Розсилка
Марін Чиліч і Христина Мілкович зіграли весілля в курортному місті
Церемонія вінчання пройшла в Церкві Святого Ніколаса в Цавтаті, одному з найдавніших міст на Адріатичному узбережжі. Чиліч і Мілкович, чиї відносини почалися ще в 2008 році, не планували влаштовувати гучне святкування, але без уваги медіа та місцевих жителів вони не залишилися. Всього на весілля було запрошено 400 осіб, серед яких були, зокрема, Горан Іванішевич і Ана Конюх. Варто зазначити, що під час підготовки до свята пара провела час в Маямі і Монте-Карло.
У поточному сезоні 29-річний Марін Чиліч вперше в кар'єрі зумів піднятися на третю сходинку в світовому рейтингу (зараз займає четверте місце), а також зіграв у своєму третьому фіналі на турнірах Grand Slam - на Відкритому чемпіонаті Австралії. Дружина спортсмена має дві вищі освіти (з психології і політичних наук), а зараз працює в банку в Загребі.
Джерело: btu.org.ua