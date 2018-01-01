Відомий актор Орландо Блум розбив болід Формули Е (відео)

Так він відсвяткував свій День народження у Марокко

Голлівудський актор не впорався з керуванням гоночного боліда під час демонстраційних заїздів на етапі Формули Е у Марракеші. Орландо Блум разом із Леонардо ді Капріо відвідали минулий етап Формули Е у Марракеші, щоб відсвяткувати 41-й день актора «Володаря перснів» і «Піратів Карибського моря». З нагоди Дня народження



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Орландо Блум

Так він відсвяткував свій День народження у Марокко

Голлівудський актор не впорався з керуванням гоночного боліда під час демонстраційних заїздів на етапі Формули Е у Марракеші.

Орландо Блум разом із Леонардо ді Капріо відвідали минулий етап Формули Е у Марракеші, щоб відсвяткувати 41-й день актора «Володаря перснів» і «Піратів Карибського моря».

З нагоди Дня народження зірки організатори влаштували демонстраційні заїзди. Спочатку Блума покатав на автомобілі безпеки BMW i8 керівник електричної серії Алехандро Агаг, після чого вони помінялися місцями.

Далі Орландо сів за кермо справжнього гоночного боліда Формули Е Spark-Renault SRT_01E.

Актор упевнено стартував, але у повороті не впорався з керуванням, машину занесло, і вона врізалася у стіну.

Швидкість була невисокою, і болід отримав лише незначні пошкодження передньої частини, сам Блум не постраждав. Після цього випадку він отримав у подарунок уламок переднього антикрила, яке він, власне, і розтрощив.

Джерело: ua.motorsport.com