Володимир Кличко розповів про плани поповнення у своїй сім'ї

З 2014 року Володимир Кличко і його супутниця життя є батьками маленької Каї

Зірка світового боксу, українець Володимир Кличко в передачі на німецькому телеканалі RTL розповів про плани поповнення в родині. «Я хочу, щоб у моєї дочки були брат або сестра», - заявив Кличко. Про це повідомляє Bunte. Коли це може статися, він, втім, не уточнив. Кличко назвав ще одну свою мрію: про мир в Україні. З 2014 року



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Володимир Кличко з дружиною. Фото: Baq.kz

З 2014 року Володимир Кличко і його супутниця життя є батьками маленької Каї

Зірка світового боксу, українець Володимир Кличко в передачі на німецькому телеканалі RTL розповів про плани поповнення в родині.

«Я хочу, щоб у моєї дочки були брат або сестра», - заявив Кличко. Про це повідомляє Bunte.

Коли це може статися, він, втім, не уточнив. Кличко назвав ще одну свою мрію: про мир в Україні.

З 2014 року Володимир Кличко і його супутниця життя, американська акторка Хайден Панеттьєрі (28 років) є батьками маленької Каї. Побралася пара в 2013 році.