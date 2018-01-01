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    Скотч. Спорт

    Володимир Кличко розповів про плани поповнення у своїй сім'ї

    З 2014 року Володимир Кличко і його супутниця життя є батьками маленької Каї
    Зірка світового боксу, українець Володимир Кличко в передачі на німецькому телеканалі RTL розповів про плани поповнення в родині. «Я хочу, щоб у моєї дочки були брат або сестра», - заявив Кличко. Про це повідомляє Bunte. Коли це може статися, він, втім, не уточнив. Кличко назвав ще одну свою мрію: про мир в Україні. З 2014 року
    • Сьогодні, 13:16
    • Розсилка
    Володимир Кличко з дружиною. Фото:&nbsp;Baq.kz
    Володимир Кличко з дружиною. Фото: Baq.kz

    З 2014 року Володимир Кличко і його супутниця життя є батьками маленької Каї

    Зірка світового боксу, українець Володимир Кличко в передачі на німецькому телеканалі RTL розповів про плани поповнення в родині.

    «Я хочу, щоб у моєї дочки були брат або сестра», - заявив Кличко. Про це повідомляє Bunte.

    Коли це може статися, він, втім, не уточнив. Кличко назвав ще одну свою мрію: про мир в Україні.

    З 2014 року Володимир Кличко і його супутниця життя, американська акторка Хайден Панеттьєрі (28 років) є батьками маленької Каї. Побралася пара в 2013 році.

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