  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея

    • Розсилка
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея

    Джорджина і Роналуд почали зустрічатися восени 2016 року, а через рік у пари народилася дочка Алана

    Гравець італійського «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду вирушив на відпочинок з нареченою та матір'ю своєї доньки Алани, Джорджиною Родрігес.

    Пару зфотографували на яхті на Ібіці.

    Читайте також

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея
    Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея

    Джорджина і капітан збірної Португалії з футболу почали зустрічатися восени 2016 року, а через рік у пари народилася дочка Алана Мартіна, яка стала четвертою дитиною футболіста.

    Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.

    Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на чотири роки. Його зарплата в Італії - 31 млн євро в рік.

    Читайте також
    Кріштіану Роналду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ