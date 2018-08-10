Як Кріштіану Роналду розважається на яхті з красунею-нареченою. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джорджина і Роналуд почали зустрічатися восени 2016 року, а через рік у пари народилася дочка Алана

Гравець італійського «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду вирушив на відпочинок з нареченою та матір'ю своєї доньки Алани, Джорджиною Родрігес.

Пару зфотографували на яхті на Ібіці.

Джорджина і капітан збірної Португалії з футболу почали зустрічатися восени 2016 року, а через рік у пари народилася дочка Алана Мартіна, яка стала четвертою дитиною футболіста.

Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.

Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на чотири роки. Його зарплата в Італії - 31 млн євро в рік.