Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»



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36-річна колишня українська плавчиня вирішила здивувати прихильників

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання українка Яна Клочкова вирішила знятися у фотосесії.

36-річна уродженка Сімферополя постала з яскравим макіяжем і у дещо відвертих нарядах.

«Не можу чекати та поспішаю поділитися першими фото зі зйомки з красунею Яною Клочковою», - написала у своєму Instagram фотограф Іра Кудря.

«Давно у мене у стрічці не було селфі, а взагалі була дуже крута фотосесія. Уже дуже чекаю фото», - написала сама Яна у своєму Instagram.

До Вашої уваги фото Клочкової:

Зауважимо, що Яна Клочкова – олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів (на кожній з дистанцій двічі), срібна призерка на 800-метрівці.

Також вона вигравала 10 золотих нагород на чемпіонатах світу та 19 – на чемпіонатах Європи.