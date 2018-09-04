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    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»

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    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»

    36-річна колишня українська плавчиня вирішила здивувати прихильників

    Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання українка Яна Клочкова вирішила знятися у фотосесії.

    36-річна уродженка Сімферополя постала з яскравим макіяжем і у дещо відвертих нарядах.

    «Не можу чекати та поспішаю поділитися першими фото зі зйомки з красунею Яною Клочковою», - написала у своєму Instagram фотограф Іра Кудря.

    «Давно у мене у стрічці не було селфі, а взагалі була дуже крута фотосесія. Уже дуже чекаю фото», - написала сама Яна у своєму Instagram.

    До Вашої уваги фото Клочкової:

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    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Яна Клочкова знялася у відвертих образах. Пікантні фото «золотої рибки»
    Усі фото взяті з Instagram

    Зауважимо, що Яна Клочкова – олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів (на кожній з дистанцій двічі), срібна призерка на 800-метрівці.

    Також вона вигравала 10 золотих нагород на чемпіонатах світу та 19 – на чемпіонатах Європи.

    селфі плавання
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