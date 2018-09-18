Залишився в одному спідньому: Кріштіану Роналду роздягнувся для реклами білизни (фото)



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Фото з Instagram Кріштіану Роналду

Португалець продовжує просувати свій власний бренд

У бренду одягу 33-річного Кріштіану Роналду відбулося свято – осінньо-зимова колекція стала десятою за рахунком.

На честь круглої дати (або тому, що більше нікому не довіряє) футболіст вирішив прорекламувати лінію нижньої білизни самостійно.

Для фотосесії Кріштіану роздягнувся практично повністю.

«Ця зйомка була однією з найвеселіших! В душі я великий дитина. Не кожен день з'являється можливість стрибати на величезний басейн з кульками. Нижня білизна CR7 змушує вас виглядати та відчувати себе добре, тому мені хотілося передати цю ідею на знімках, передати відчуття веселощів і безтурботності», - розповів Роналду.

Нагадаємо, з 2009 року Кріштіану грав у складі футбольного клубу «Реал» Мадрид. А після Чемпіонату світу 2018 року Роналду перейшов у «Ювентус».

За словами спортсмена, це було його бажання. Трансфер футболіста коштував 112 мільйонів євро, а його річна зарплата становить тепер 30 мільйонів євро на рік.

Джерело: graziamagazine.ru