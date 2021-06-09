В світі розгоряється новий дизельний скандал. Цього разу під підозрою французи

Концерни Peugeot та Renault підозрюють у махінаціях з показниками шкідливих викидів дизельних моторів

На світовий автопром може чекати черговий «дизельгейт». Цього разу під підозру потрапили два французьких концерни – Peugeot та Renault. Якщо провину компаній буде доведено, на них чекають величезні штрафи. Про конкретні цифри говорити поки зарано. Але, наприклад, Volkswagen подібні махінації обійшлися в 35 мільярдів євро.

Компанією «Рено» французька прокуратура займається з 2017 року. Слідчі встановили, що деякі моделі марки генерують в 10 разів більше викидів оксидів азоту, ніж допускається вимогами Євросоюзу.

Як повідомляє Reuters, Renault заперечує факт вчинення будь-якого злочину і запевняє, що автомобілі марки ніколи не оснащувалися шахрайським програмним забезпеченням, здатним знизити показники шкідливих викидів під час тестування.

Незважаючи на це, прокуратура зобов'язала компанію внести заставу в розмірі 24 мільйонів євро і надати банківську гарантію на додаткові 60 мільйонів євро для покриття потенційних збитків, пов'язаних із звинуваченням.

Паралельно ведеться розслідування відносно PSA, який з недавнього часу входить до складу концерну Stellantis. Згідно з матеріалами справи, компанія занизила дані про шкідливі викиди майже у двох мільйонів автомобілів.

Представники Peugeot, як і в випадку з Renault, запевняють, що дотримувалася всіх стандартів і не порушували закон.

Нагадаємо, «дизельгейтний» скандал розгорівся навколо Volkswagen в 2015 році. Тоді з'ясувалося, що німецький концерн використовував спеціальні пристрої і програмне забезпечення для обходу тестів на вміст шкідливих викидів. В результаті по всьому світу довелося відкликати для ремонту і навіть викуповувати у власників 11 мільйонів автомобілів марок Volkswagen, Porsche, Audi і Seat.

Через махінації були арештовані глава відділу розробок двигунів Porsche Йорг Кернер, колишній член правління Porsche Вольфганг Хац, екс-глава Audi Руперт Штадлер, топ-менеджер Volkswagen Олівер Шмідт і Мартін Вінтеркорн, який займав тоді пост керівника Volkswagen.