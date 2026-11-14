На Житомирщині чоловік перетворив радянську мотоколяску на електромобіль

Дизайн машини винахідник розробляв із картону

Житель Бердичева, що на Житомирщині, Юрій Гаврилюк перетворив 50-річну радянську мотоколяску на компактний електромобіль. Своєму творінню чоловік дав назву «Елік» – через зовнішню схожість із відомим позашляховиком та електричний двигун. На розробку він витратив близько трьох тисяч доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Юрія Гаврилюка, ідея створити власний електромобіль виникла через високі ціни на пальне. За основу він узяв радянську мотоколяску СЗД, яку в народі називали «інвалідкою». Спочатку вона була оснащена бензиновим двигуном від мотоцикла ІЖ.

Електромобіль Юрія Гаврилюка фото: suspilne.media

Під час переобладнання майстер використав частину оригінальних деталей, а деякі елементи взяв з інших автомобілів. Дизайн майбутнього «Еліка» спершу розробляв із картону: виготовляв макети, приміряв їх, і лише після цього переносив форми на метал.

Саме створення зовнішнього вигляду, зізнається чоловік, було найскладнішим етапом. Потрібно було підібрати деталі, поєднати їх між собою та зробити так, щоб автомобіль був не лише впізнаваним, а й функціональним.

Червоний колір Юрій обрав навмисно. Каже, машина невелика, тому хотів зробити її помітною на дорозі, аби інші водії вчасно звертали на неї увагу.

Роботу над електромобілем чоловік розпочав у 2023 році. Працював після основної роботи та у вихідні. Завершити задумане планував швидше, однак через інший проєкт довелося на певний час відкласти роботу.

Наразі Юрій Гаврилюк завершує облаштування салону та планує усунути недоліки з боковими вікнами фото: suspilne.media

Загалом на переобладнання витратив близько $3000. Найбільше коштували акумуляторна батарея, електродвигун, обшивка та фарбування.

Нині Юрій завершує облаштування салону. Тут ще мають з’явитися перемикачі світла, приймач, невеликий бардачок та інші елементи. Також конструктор планує замінити бокові вікна: через особливості їхньої конструкції під час дощу або миття вода потрапляє всередину автомобіля.

Є в машині й дистанційний запуск обігрівача. За словами Юрія, його можна ввімкнути просто з будинку, щоб до виходу на вулицю салон уже прогрівся.

Батарея авто повністю заряджається приблизно за вісім годин. Максимальна швидкість «Еліка» – до 70 км/год. Сам винахідник користується ним майже щодня. Каже, що в електромобіліне потрібно міняти моторне мастило, фільтри чи витрачатися на пальне.

У Бердичеві чоловік перетворив радянську мотоколяску на електромобіль

Після завершення всіх робіт у 2027 році Юрій Гаврилюк планує представити свій електромобіль на виставках саморобної та ретротехніки у Києві.

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