Apple готує гнучкі смартфони
Американська компанія запатентувала декілька пристроїв з дисплеєм, який можна згинати
Apple готує декілька абсолютно нових смартфонів. Про це свідчать документи, які було зареєстровано в Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO).
Судячи з патентів, які отримала компанія, у майбутньому ми побачимо моделі iPhone з «м’яким» дисплеєм, який можна згинати.
Мова йде про дві моделі. Перша буде згинатися за тим самим принципом, що й вже відомий Samsung Galaxy Fold. Тобто, навпіл – екраном всередину.
Друга модель буде згинатися, як гаманець, в декількох місцях. Щось схоже вже демонструвала китайська TCL.
У патенті описується застосування декількох датчиків, включаючи акселерометр, гіроскоп та магнітометр, які повинні визначати правильну орієнтацію дисплея. Apple також розглядає можливість використання сенсорів для переведення екрану в режим очікування в той момент, коли пристрій знаходиться в складеному стані.
Раніше ми повідомляли про те, що китайці показали «прозорий» смартфон.