Apple готує гнучкі смартфони



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Американська компанія запатентувала декілька пристроїв з дисплеєм, який можна згинати

Apple готує декілька абсолютно нових смартфонів. Про це свідчать документи, які було зареєстровано в Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO).

Судячи з патентів, які отримала компанія, у майбутньому ми побачимо моделі iPhone з «м’яким» дисплеєм, який можна згинати.

Гнучкий смартфон Apple

Мова йде про дві моделі. Перша буде згинатися за тим самим принципом, що й вже відомий Samsung Galaxy Fold. Тобто, навпіл – екраном всередину.

Друга модель буде згинатися, як гаманець, в декількох місцях. Щось схоже вже демонструвала китайська TCL.

Гнучкий смартфон Apple

У патенті описується застосування декількох датчиків, включаючи акселерометр, гіроскоп та магнітометр, які повинні визначати правильну орієнтацію дисплея. Apple також розглядає можливість використання сенсорів для переведення екрану в режим очікування в той момент, коли пристрій знаходиться в складеному стані.

Раніше ми повідомляли про те, що китайці показали «прозорий» смартфон.